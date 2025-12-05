自由電子報
NBA》勇士188公分後衛斯賓塞打出驚奇 卻讓球隊要面臨難題了

2025/12/05 13:57

斯賓塞。（路透）斯賓塞。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天以98比99惜敗七六人，此戰替補出發拿16分的29歲後衛斯賓塞（Pat Spencer），讓勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後讚賞，「他掌控比賽，他就是我們需要的選手。」

目前有多名傷兵的勇士，前三節打完以66比80落後，勇士讓22歲後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）末節坐板凳，由斯賓塞打滿第四節。斯賓塞末節獨拿12分，包含剩下最後1分12秒時投進三分，幫助勇士取得98比94領先。可惜勇士沒有守住領先，最後遭七六人逆轉。

身高6呎2吋（約188公分）斯賓塞今天從替補出發，上場24分鐘，整場8投5中包含2顆三分球，交出全隊最多的16分，另貢獻4顆籃板、4次助攻，正負值「+17」是勇士所有選手最佳。

斯賓塞。（法新社）斯賓塞。（法新社）

柯爾表示，希望斯賓塞能從雙向合約轉為正式合約，在自家一哥的柯瑞（Stephen Curry）之後的控衛位置，斯賓塞是完美的替補人選。柯爾提到，如果斯賓塞能獲得一個球隊正式名額，那會非常好，但他明白這會很棘手。

斯賓塞是在今年9月29日與勇士簽雙向合約續留，各支NBA球隊每個賽季最多可以擁有2名雙向合約的選手，通常被認為球隊第16人和第17人。其中領雙向合約的選手，單季最多只能在例行賽出賽50場比賽，斯賓塞目前已經打了23場。

勇士目前的15人名單已滿，且團隊薪資接近第二層硬上限，灣區大軍在交易截止日前可能會騰出名額。

近3個賽季待在勇士隊的斯賓塞，本季出賽15場，平均上場時間14.1分鐘是生涯新高，場均6.3分、2.8次助攻、2.1顆籃板。

