HBL》運動部不鼓勵學期間出國交流！南山高中3日仍飛往中國比賽

南山高中。

〔記者林岳甫／台北報導〕南山高中在HBL男子甲級16強預賽結束後，全隊在3日就即刻飛往中國比賽，引發議論，畢竟現在仍為學期間，教育部規定高中以下球員代表學校參加校外競賽，每學年以30日為限。到中國比賽再加上HBL聯賽是否已超過30日，且學期間出國比賽是否影響球員課業，如何進行補救教學，值得討論。

南山在12月2日打完HBL預賽後，以3連勝挺進23日登場的HBL12強複賽，他們3日馬不停蹄飛往中國浙江參加「第4屆回浦杯亞洲青年籃球精英賽」，跟南韓群山高等學校、浙江廣廈、青島國信、浙江回浦、浙江大學等隊進行比賽，預計到8日之後才會回到台灣。

按規定，「高級中等以下學校運動代表隊訓練注意事項」、「高級中等學校學生學習評量辦法」都訂有代表學校參加校外競賽每學年應以30日為限，學校應提供適當且完善課輔資源，以及相關請假的各項規範。

運動部指出，保障學生基本學習權益，「運動發展基金補助各級學校運動團隊作業要點」規定學期中出國者，原則不予補助，不鼓勵學校在學期中出國交流，違反規定者將停止補助。至於基層訓練站核定函亦加強提醒，除參加國際正式錦標賽或爭取奧亞運資格（積分）外，不得在學期中出國交流（含移地訓練），避免影響學生受教權。

據了解，南山高中從來不跟新北市申請經費，也不跟教育部、運動部申請，但南山高中籃球種類為新北市政府提列並經審核通過之基層選手訓練站，並為114學年HBL參賽隊伍。運動部強調，會清查相關經費補助，該校籃球隊如違反相關規定，本部將註銷補助費。

南山秘書室指出，籃球校隊至中國移訓有進行相關核備，也在赴陸交流活動登錄平臺登記相關時間、地點等，「希望藉由移地訓練或比賽，幫助球員提升球技。」

