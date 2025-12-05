自由電子報
NBA》值得入選全明星！里維斯飆44分寫湖人紀錄比肩Kobe、東契奇

2025/12/05 13:21

里維斯。（路透）里維斯。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天靠著八村壘三分球絕殺暴龍，今天一哥東契奇（Luka Doncic）不在、詹姆斯（LeBron James）又打鐵之下，里維斯（Austin Reaves）再度扛起紫金大軍得分重任，一人狂砍全場最高44分，再度寫下隊史新猷。

本季打出全明星身手的「鄉村曼巴」里維斯，今天上場41分鐘21投13中、三分11投5中，攻下全場最高44分，外帶10助攻5籃板的全能演出。根據NBA官方指出，里維斯成為湖人隊史第3位，單場繳出40分10助攻5籃板5顆三分球的球員，另外2人分別為布萊恩（Kobe Bryant）與東契奇，其中Kobe還做到2次。

40歲老將詹姆斯今天手感還是不佳，17投僅4中拿8分，最後一球選擇傳球給八村壘，也終結他個人連續18年、1297場比賽得分上雙的聯盟紀錄。對此里維斯直言，詹姆斯只在乎贏球、做出正確判斷，當有如此願意為球隊犧牲，或是每次都做出正確選擇的偉大球員時，所有人自然都會追隨他。

里維斯在2021年選秀落選，並和湖人簽下雙向合約，如今邁入他在紫金大軍第5個球季，里維斯已經完全蛻變為全明星等級的球員，更是湖人當今二當家。本季里維斯出賽18場，場均28.9分6.8助攻5.7籃板，投籃命中率52.6%，三分命中率37.1%，有望生涯首度入選全明星賽。

