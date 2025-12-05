自由電子報
棒球》台灣高中比賽實在太多了 來看日本高校怎麼做

2025/12/05 13:16

曾昱磬。（資料照，記者李惠洲攝）曾昱磬。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕台鋼雄鷹工具人曾昱磬、外野手林威漢與富邦悍將內野手陳愷佑，3人都畢業於日本高知中央高校，曾昱磬是林威漢、陳愷佑大一屆的學長，3名日本高校的台灣球兒，今年冬盟在台灣海洋隊並肩作戰，不時閒話家常，憶當年留日的酸甜苦辣。

曾昱磬、林威漢、陳愷佑都是透過「台日野球留學支援」計畫，到日本高知中央高校讀書打球，陳愷佑透露，當時主辦單位在台舉辦測試會，由林威助、吳念庭、廖任磊當任評選委員，選拔一批台灣國中畢業的球員公費赴日留學打球，吃住由學校提供，每個月還有獎學金。

曾昱磬表示，高知中央高校野球部有60名球員，約10人來自台灣，每個禮拜一上課一整天，禮拜二到五上午上課、下午練球，禮拜六、日比賽，住宿兩人一間，由於學校老闆是食品公司董事長，所以選手吃得很好，上食堂每天都吃得不一樣，「我國中畢業才5、60公斤，到日本一年就胖到82公斤，教練會一直要求你吃，體重才會拉上來。」

林威漢說，高知中央高校一個年級有7個班級，其中3個班級是體育班，包括棒球、籃球、足球、橄欖球、網球、羽球和排球，算是體育學校，體育班在日本高校是常態，一整年比賽非常少，只有春、夏、秋季大賽，冬天沒有比賽，賽程都安排在假日，讀書時間其實和台灣高中差不多。

陳愷佑則說，日本高校正式比賽很少，不像台灣有那麼多大小盃賽，就拿台灣做比喻，日本高校一整年就只有玉山盃、王貞治盃、黑豹旗這3個大盃賽，禮拜六、日打正式比賽或友誼賽，這樣可兼顧課業，除非像東京地區球隊數多，才會動用到平日比賽，甲子園投手完全燃燒的例子也不常見。

也因為日本高校比賽不多，林威漢透露，球隊訓練方式非常辛苦，畢竟大賽輸一場就沒了，練球視同比賽，強度非常高，真的超累，每個細節、每個環節都很重要，只要做不好就會被教練罵，不然就是被罰跑步。

曾昱磬指出，在日本高校3年學到不服輸的精神，以及渴望贏球的感覺，畢竟比賽採單敗淘汰制，只有3個大賽，準備這麼久就是為了這3大賽，很多球隊輸一場就打包回家。

至於讀書方面，陳愷佑認為，老師會要求台灣留學生先把日文學好，課業壓力其實不會很大，可能高三的課程，在台灣只是高一程度，「不知道日本太簡單，還是台灣太難。」陳愷佑說，上課除了有些日文聽不太懂，大致上沒什麼太大問題，台灣高中球隊遇到盃賽，全隊會請假拉出去練習、比賽，在日本高校不太可能發生。

