冬盟》日本高校3年歷練 陳愷佑翻轉人生

〔記者羅志朋／高雄報導〕21歲內野手陳愷佑在2023年中職季中選秀獲富邦悍將第7輪指名，他出身高雄中正少棒、忠孝青少棒，國中畢業透過「台日野球留學支援」計畫，到日本高知中央高校讀書打球。

日本高校3年時光改變陳愷佑的一生，他坦言，「國中比較頑皮，個性很衝、脾氣暴躁，到日本才慢慢改善，如果我沒去日本讀書，或許現在就無法打職棒，就是因為個性問題。」

陳愷佑高校畢業到東日本國際大學延續野球生涯，讀一年即返台投入選秀，他解釋，考量大學畢業已22歲，回來中職選秀可能沒球隊會選，加上大學球隊教練比較信任日本球員，不像高校會給台灣球員上場機會，因此決定返台選秀。

回首旅日4年求學打球旅程，陳愷佑說，學到最多的是做人處事的道理，日本人比較拘謹，不能嘻皮笑臉，要有禮貌，而且比賽採單敗淘汰制，教練平常就很注重有沒有尊重他人，小細節有沒有做好，「日常生活可能會影響到教練要不要用你，如果連這點小事都做不好，比賽怎麼可能用你。」

21歲外野手林威漢在2022年選秀獲台鋼雄鷹第30指名，也是該年度選秀最後一位獲指名的選手，他出身宜蘭三星少棒、三星青少棒，國中畢業透過同一計劃，成為陳愷佑的高校同學。

林威漢說，由於學校地處偏遠，無法常回台灣，當初考慮很久才決定赴日留學，有跟教練討論，加上爸媽的支持，還有學長也在高知中央高校，因此決定放手一搏。

林威漢坦言，球隊實力不錯，他和陳愷佑高一、二都沒什麼上場機會，都是高三才成為主力球員，他們畢業之後球隊有打進甲子園。

在日本高校磨練3年，林威漢說，受到滿多人的幫助，非常感謝他們，原本他跟陳愷佑要去同一所大學，「只是高校期間我有被日本人欺負的經歷，擔心上大學也會有同樣的遭遇，所以就沒去了。」林威漢高校畢業即返台選秀成為雄鷹軍團一員。

