冬盟》在日本高校鎮守二壘 明年球季曾昱磬「棄外從內」

〔記者羅志朋／高雄報導〕台鋼雄鷹曾昱磬17日即將過23歲生日，目前正在冬盟磨練，今年例行賽他主守外野，冬盟鎮守二、三壘，其中守二壘8場有2次失誤、守備率0.946，守三壘7場0失誤，累計打擊率3成45，事實上，他可是不折不扣的內野手。

曾昱磬國中畢業赴日本高知中央高校讀書打球，他透露，高校3年期間主守二壘，後來返台發展才短暫守過外野，其實他是「內野底」，只是今年陳文杰受傷，他才改守外野，明年他應該會回到內野，不過也可以支援守外野。

國中畢業透過「台日野球留學支援」計畫赴日留學，他說，當初想去國外看看能否學到不一樣的東西，剛好有這個機會，跟家人討論後就過去了，加上大一屆的學長在那邊，會講日文，很多事情都是學長幫忙處理。

曾昱磬解釋，高知中央高校算體育學校，野球部選手讀體育班，課業要求不會很重，他個性外向，很敢跟同學聊天，只花一年日文溝通就沒什麼太大問題，球隊練習會打木棒，比賽都打鋁棒，高中畢業讀一年大學，比賽打木棒銜接無礙，由於家庭因素，後來決定返台發展。

2023年中職季中選秀曾昱磬落榜，隔年再度叩關獲台鋼雄鷹第4指名，本季出賽69場，打擊率2成39，外帶5轟、6盜和20分打點。

