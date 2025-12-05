MLB》巨人將網羅73歲老教頭擔任內野教練 輔佐零經驗的新任主帥

華盛頓。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年出現健康問題而缺陣許久的73歲老教頭總教練華盛頓（Ron Washington），今年季後卸下教頭職務。巨人總管米納斯安（Zack Minasian）在美國時間週四接受當地廣播電台《KNBR》時透露，球隊將聘請華盛頓擔任球隊內野教練。

華盛頓過去曾在1996年至2006年擔任過運動家一壘和三壘教練。他從2007年起執教遊騎兵，曾率領球隊在2010年、2011年闖進世界大賽，其中2010年就是敗給巨人。華盛頓執教遊騎兵8年後，2015年至2016年回到運動家擔任三壘教練，接著2017年至2023年擔任勇士隊三壘教練。

華盛頓從2024年起執教天使，今年6月20日因病請長假，並在6月30日動冠狀動脈繞道手術，天使隊最後以72勝90敗排美聯西區墊底作收，球隊季後沒有續留華盛頓。

巨人隊今年季後聘請47歲田納西大學總教練維特洛（Tony Vitello），擔任新賽季總教練，成為大聯盟史上第一位沒有任何職業執教經驗的教練。

米納斯安提到，正是維特洛提到華盛頓，認為他可能是球隊教練團的合適人選，「我們仍在敲定最終細節，但Wash加入教練團已經成定局，我認為這對球隊來說非常合適，不只有利於選手，Wash也與灣區有淵源...我相信Wash會對我們教練團帶來非常大的影響。」

維特洛（右）。（資料照，美聯社）

