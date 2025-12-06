自由電子報
體育 籃球 NBA

湖人、塞爾提克傳統大戰 冬盟4強賽開打 今日賽事預告與轉播

2025/12/06 06:48

湖人昨天擊敗暴龍後今天將對決塞爾提克。（資料照）湖人昨天擊敗暴龍後今天將對決塞爾提克。（資料照）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA今天有2場轉播，湖人在昨天靠著日本好手八村壘絕殺暴龍後，今天將「背靠背」前往波士頓主場對決塞爾提克；另一場比賽將由衛冕軍雷霆對陣獨行俠，請喜愛NBA的觀眾不要錯過。

冬季聯盟進入尾聲邁向4強賽，分別由台灣海洋李欣穎對決日職聯隊富士大和，台灣山林曾家輝碰頭日本社會人梅田健太郎。

NBA

08：00 湖人VS塞爾提克 緯來體育

10：30 獨行俠VS雷霆 緯來體育

桌球混團世界盃

10：00 八強循環賽第5輪
12：00 八強循環賽第5輪
17：00 八強循環賽第6輪
19：00 八強循環賽第6輪

轉播：愛爾達體育2台

冬盟

12：05 台灣海洋 VS 日職聯隊

18：05 台灣山林 VS 日本社會人

轉播：DAZN 1

東亞超級聯賽

17:00 新北國王VS烏蘭巴托野馬 緯來體育

花式滑冰大獎賽 

14：00 青年組總決賽 雙人長曲

15：15 青年組總決賽 冰舞長曲

16：35 總決賽 冰舞長曲

19：00 總決賽 男子長曲

轉播：愛爾達體育3台

F1

21：30 排位賽-阿布達比站 緯來體育、愛爾達體育1台（21：54）

FE電動方程式賽車

20：30  聖保羅站 排位賽

