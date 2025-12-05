自由電子報
中職》史上捕手最長合約 林岱安轉隊富邦悍將

2025/12/05 15:51

林岱安簽約加盟富邦悍將。（富邦悍將提供）林岱安簽約加盟富邦悍將。（富邦悍將提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將今天宣布，以總值5600萬元、附帶教練約的7年合約，簽下今年季後行使自由球員權利（FA）的統一獅捕手林岱安，林岱安不僅拿到中職史上捕手最長合約，也是富邦自2016年季後接手球隊以來第1位從自由球員市場網羅的球員，更是統一隊史第1次有球員經由FA轉隊。

林岱安於11月5日繼黃子鵬後，成為中職今年季後宣告行使FA的第2人，由於他是FA市場少見的主戰捕手，加上今年月薪僅36萬元，即便全額轉隊也才540萬元，行情最炙手可熱，多達4隊提出合約報價，最終形成富邦與統一的競爭，富邦以7年保障合約擊敗統一的5年合約。

林岱安現年33歲，有11年中職一軍資歷，累計蹲捕631場、先發蹲捕523場都是現役捕手最多，阻殺率0.356在出賽超過450場的現役捕手中也是最佳，明年將與戴培峰分攤主戰捕手的工作，若能維持身體狀況，後年將成為中職繼2021年林泓育後又1位35歲的主戰捕手。

由於富邦背號31號的黃兆維已在11月28日遭到戰力外，林岱安可望沿用在統一時期的31號。

