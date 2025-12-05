自由電子報
中職》富邦悍將簽下林岱安 領隊陳昭如：深具指標性意義

2025/12/05 15:56

林岱安。（富邦悍將提供）林岱安。（富邦悍將提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將今天正式宣布，網羅自由球員林岱安，雙方已完成簽約，合約內容為7年球員附帶教練約，總值最高達5600萬元，相關細節將再擇期對外公佈，球團預計於近期向聯盟提交合約完成相關程序。林岱安成為富邦悍將首位透過自由球員制度加盟的球員，寫下隊史重要里程碑。

富邦球團表示，林岱安於本季結束後行使自由球員資格，悍將球團隨即與他展開接觸，針對合約年限、薪資條件及生涯規劃提出具誠意的合作方案，最終獲得林岱安的認同，決定加盟富邦悍將。領隊陳昭如表示，富邦悍將展現最大誠意延攬林岱安，也感謝他選擇加入悍將，作為隊史首位 FA 加盟球員，深具指標性意義。他的加入不僅強化戰力，也將力助球隊厚植實力、追求更高目標。

執行副領隊林威助則指出，林岱安選手為聯盟公認的頂尖捕手，具備豐富比賽經驗、清晰的配球能力與優異的守備表現，能為投手群提供高度信任與穩定性。他的加入將使球隊防守體系更為完整，有助於提升整體競爭力，同時也期盼他能成為年輕球員的模範，帶領悍將捕手群共同成長。

富邦悍將於季末即啟動人事佈局與教練團重組，並規劃多地訓練強化球隊體質，展望未來，球團將持續落實戰力提升規畫，期待在2026球季展現更具競爭力的悍將新面貌。

