高球》大亞集團女子公開賽獎金千萬 洪玉霖等台將捍衛主場

大亞集團女子公開賽下週登場，洪玉霖為左一。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕總獎金1千萬台幣的2025大亞集團女子公開賽將在12月10至12日於台南嘉南高爾夫球場展開，這次參賽選手包含旅外女將洪玉霖、林子涵、李旻等人，另外本季已經囊括4冠的泰國好手帕查拉朱達也會同場競技，台灣女將目標把金盃留在台灣。

洪玉霖今年曾在美國次巡賽拿下不錯成績，3月的中佛羅里達錦標賽（Central Florida Championship）取得並列第3名，但季中遭遇手腕傷勢使得多場比賽戰績不甚理想，後續她也接受中、西醫治療，目前傷勢已經恢復約7、8成。

請繼續往下閱讀...

近期休季洪玉霖返台參賽同時養傷，提到今年6、7月右手腕舊傷復發，她說：「當時人在美國打比賽，滿錯愕也很難過，今年自己訂下目標，希望可以上LPGA，但遇到傷勢後沒辦法像平常一樣練習、比賽，感覺很掙扎，有看不到終點的感覺，很幸運有身邊家人、朋友給我力量，尤其媽媽在美國一直陪在我身邊。經過受傷這幾個月回到台灣，我也學習放慢步調，不要把自己逼太緊，從受傷過程，學到很多經驗。」

洪玉霖說：「打職業以來遇到很多大小挑戰跟挫折，我現在已經算是資深一點的球員，現在心態也沒有像剛開始踏入職業高爾夫那樣 ，會因為成績讓心情受太大影響，持續在心態上突破。」

洪玉霖已經提早到嘉南高爾夫俱樂部練球，她覺得場地滿適合自己的，加上南部天氣很習慣又離家近，所以對於這次比賽期許又更高一些，目標成績要超越上一屆，不要給自己太大壓力。

對於明年賽季，洪玉霖表示，會繼續在美國次巡賽努力，希望成績能夠更穩定，也期待能有更多比賽打進前10名，並拿下隔年賽季LPGA資格。

大亞集團女子公開賽下週登場。（記者粘藐云攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法