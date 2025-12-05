中職》如果江少慶不在富邦25人保留名單 統一獅會選嗎？

江少慶。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕富邦悍將今天宣布以7年合約網羅行使自由球員權利的統一獅捕手林岱安，按規定將提出25人保護名單外之球員名冊供獅隊選擇補償方案，看獅隊是要選擇全額轉隊費或是部分轉隊費加上1名名單外球員。值得關注的是，富邦日前將月薪百萬級的投手江少慶放在60人保護名單內時，就曾引發熱烈討論，若這次保護範圍縮小至25人而必須將江少慶放在名單外，統一獅會選嗎？

面對這個假設性問題，獅隊領隊蘇泰安今天不予回應，表示會先看富邦提出的名單，經過教練團評估後，再來決定補償方案，「目前不會個別回覆」。不過依據現行制度，獅隊要選擇江少慶的機率非常低，原因就在於要付出的薪資成本太高。

請繼續往下閱讀...

富邦球團在上週五才表示，目前正和江少慶針對新的合約內容洽談中，而根據中職自由球員規定，若補償選手於聯盟確認指定有效前，尚未完成更新合約，則該指定球團應斟酌補償選手之表現，議定薪資及其合約內容，且該薪資額度不得少於其現行合約之薪資。江少慶在2021年季中簽下4.5年總值6120萬合約，當時並未公布逐年月薪，但若以總額估算平均月薪約113.3萬，換句話說，若獅隊要選擇他當補償球員，明年必須要給他百萬月薪等級的薪資，大概是林岱安全額轉隊費的兩倍。

林岱安今年月薪36萬，獅隊可選擇年薪125%的全額轉隊費，亦即540萬，或是年薪75%（324萬）加上一名補償球員。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法