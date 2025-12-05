自由電子報
高球》音樂陪伴李旻走出低潮 談曾雅妮奪冠「她讓我看到希望」

2025/12/05 16:50

李旻。（資料照，大會提供）李旻。（資料照，大會提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣旅外女將李旻今出席TLPGA大亞集團女子公開賽，她提到，自從東京奧運後自己陷入很長時間的低潮，她特別找了心理醫師協助，而歌手安溥的歌也陪伴她走過人生最低落的時期。今年賽季，李旻持續調整自己，終於在大聯大女子公開賽奪冠，揮別4年無冠低潮，她也認為，現在「活得更聰明」更懂得去面對自己的情緒。

李旻曾在2021年代表台灣參與東京奧運，但之後陷入長時間的低潮，她透露，當時人生遭逢一些巨變，讓她過得有點辛苦，後來她意識到不能再這樣下去，因而找了心理醫師協助，加上身邊的家人、朋友陪伴，讓她慢慢走出低迷情緒。

李旻提到，音樂在她生活中扮演很重要的角色，尤其是歌手安溥的歌給她很大力量，從小學音樂的她，繼續透過彈鋼琴、吉他來調適自己。

經歷低潮這段期間，李旻曾和前輩曾雅妮聊過，有這些負面想法到底是不是對的？「她也跟我分享了很多，包含她去內觀或是一些信仰的事情，這些對她幫助很大，我也慢慢找到屬於我自己的方式，持續和我的心理醫師溝通、諮詢。」

看見曾雅妮揮別超過10年低潮奪冠，李旻說：「當時我傳訊息給她，告訴她『謝謝妳讓我看到希望』。」李旻認為，曾雅妮是非常努力的球員，「有時候看她這麼努力，我也會想說是不是自己做得還不夠，但後來慢慢能理解，其實每個人的節奏、能接受的訓練量都不一樣，不需要刻意去比較，我也慢慢學著越活越聰明。」

至於明年賽季，李旻表示，她還是會把重心放在美國，希望能繼續爭取隔年LPGA全卡資格，但若結果未能如願，她下半年會回到亞洲，參與日巡賽考試，再把戰場轉到離家近的地方，「經歷過這段時間低潮，我會更看重家庭，希望能有多一點時間陪伴家人，尤其是最辛苦的爸媽。」

