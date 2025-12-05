自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》貓科動物大對決登場！ 雲豹對陣少了高國豪的攻城獅拚3連勝

2025/12/05 17:07

高錦瑋。（資料照，記者陳志曲攝）高錦瑋。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕TPBL台啤雲豹於本週末攜手永豐銀行舉辦「Make Ai Wish」主題週，在主場先後與新竹御嵿攻城獅、福爾摩沙夢想家交手，面對兩支聯盟排名前段班的勁旅，總教練羅德爾（Henrik Rödl）說：「我們陣中的年輕球員非常渴望進步，也樂於接受挑戰，這兩場比賽對我們來說很重要。「

目前雲豹在前9場例行賽打出8勝1敗戰績，羅德爾全都歸功於團隊平時努力，他更透露自己很喜歡跟年輕球員們一同奮鬥，接下來球隊將要面對打出新風貌的攻城獅以及近況火熱的夢想家，羅德爾認為，攻城獅本季打法跟雲豹類似，防守非常積極，球的傳導流暢，洋將表現也具有競爭力，至於夢想家則是聯盟中近況極佳的隊伍，也處於連勝狀態，他說：「本週末的比賽對團隊會是一次很好的挑戰，我們必須要上緊發條，全力做好防守。」

週六交手攻城獅也將上演本季首次「貓科動物大對決」，更是聯盟本季「選秀探花」徐宏瑋與「選秀狀元」劉承勳兩名七年同窗好友的首度交手，徐宏瑋透露兩人進入職籃後平時就會互相傳訊息鼓勵，也有相約吃飯聊彼此近況，他笑說：「如果到時有機會跟承勳在場上對位到，一定會全力守住他！」

