MLB》道奇冠軍功臣回歸仍有難題！ 總管透露「最老球團」權衡想法

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇隊如預期留下世界大賽G7驚天追平轟老將羅哈斯 （Miguel Rojas），不過《The Athletic》報導提到，道奇總管高梅茲（Brandon Gomes）先前的言論提到，球隊正面臨一個微妙的平衡，該如何讓年輕球員與老將獲得足夠的機會成為新賽季課題。

道奇隊去年板凳資深且右打比重過高，缺乏左打代打選擇，配置並不理想。因此，球隊急需年輕新秀如金慧成和左右開弓的弗里蘭 （Alex Freeland） 在進攻端有所突破。羅哈斯的回歸，為教練團提供了寶貴的多功能性，他能夠替補貝茲 （Mookie Betts）、馬恩西 （Max Muncy） 等人的守備位置，並能在對左投時有所貢獻。

然而，羅哈斯佔據的位置使得年輕球員獲得固定上場時間更為困難，再加上與赫南德茲 （Kiké Hernández）同樣也可能續約，使板凳名單變得擁擠，因此，傷病視為改變戰力配置的最大變數。

高梅茲在過去談及球隊策略時強調，必須仔細權衡「取捨」，讓年輕球員獲得上場機會，因為這些機會往往是因賽季中發生的傷病而產生，他指出：「我們必須確保維持一群隨時能上來填補空缺的優秀年輕球員。」同時，道奇隊作為去年全大聯盟野手平均年齡最老的隊伍，也將與資深球員溝通，讓他們理解「偶爾休戰一天半天並非最糟糕的事情」。

