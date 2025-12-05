大聯盟退役球星現身土庫！馬光國中棒球隊員直呼超興奮

2名大聯盟退役球員到土庫馬光國中與41名小球員球技訓練。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣土庫馬光國中棒球隊成軍逾30年，是最早成立棒球隊的學校，更是常勝軍，目前共有40名學生，今（5）日下午邀請2名退役外國大聯盟選手交流，引起眾多球員與國際好手切磋。校長曾麗珠表示，希望增進學生國際視野外，更鼓勵他們勇敢追夢。

曾麗珠表示，馬光國中棒球隊從1994年成軍，多年來是縣賽的常勝軍外，近年來更是斬獲全國硬式棒球聯賽獲得全國第7，澎湖菊島盃冠軍，是雲林縣最早成立棒球隊的學校，目前41名隊員，有3名學生已經受到麥寮、東石高中等棒球名校招手，盼來就讀。為讓學生更具國際視野，透過台灣品格籃球協會創辦人楊德恩媒合下，邀請大聯盟退役選手傑·傑克森（Jay Jackson）、特雷馮·羅賓森（Trayson Robinson）到學校與學生交流。

楊德恩指出，協會創辦以來除了關心基層籃球員，更對基層棒球員培訓同樣關懷，因此在商業夥伴Jimmy向與兩名球手有交情的美國體能訓練Kaf邀請來台教學，希望讓大家未來能對於基層球員資源更加關心。

訓練中，傑克森教導球員投球動作，羅賓森則負責打擊指導。兩人表示，希望帶給小朋友們球技訓練外，也盼讓小朋友們省思未來如何加強，並鼓勵勇敢追夢。

球員陳柏瑜表示，很難得有機會與大聯盟退役球員請教，希望透過這次訓練能夠改善自己投球不流暢的問題；曾麗珠表示，期盼透過此次邀請大聯盟球員來校指導，可以精進學生球技外，也希望大家能夠更清楚自己的志向，勇敢追夢。

Jay Jackson教導球員投球技巧。（記者李文德攝）

Trayson Robinson教導學生揮棒打擊技巧。（記者李文德攝）

