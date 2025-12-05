足球》陳柏良擔任BE HEROES菁英學院總教練 期勉台灣足球可以更好

陳柏良擔任BE HEROES菁英學院總教練（官方提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕暌違兩年，「台灣隊長」陳柏良重返「BE HEROES陳柏良足球菁英學院」擔綱總教練，持續用實際行動，回饋台灣足壇，他說：「這訓練營對我來說意義非常重大，我能夠有今天，也是台灣足球很多前輩幫助我，所以今天換我有這個能力時，我希望把一生所學，在國際上累積的經驗，傳承給孩子們，希望他們未來有更好發展。」

「BE HEROES陳柏良足球菁英學院」每年都會邀請高中足球聯賽應屆四強參與，今年邀請47位高中菁英球員包括來自冠軍隊伍惠文高中、北門高中、花蓮高中與花蓮高農，以及彰化在地菁英球員參加，同時打造彰化運動週主題，期許在地選手在未來朝向職業選手之路邁進。教練團成員找來陳毅維、李盟乾、邱育宏、體能教練謝廷凱，特別是加入國家隊體能訓練師，盼望加強小將的對抗性。教練團最終也會事所有學員中評選出16名最佳陣容選手，參加1/31的新光人壽足球表演賽出戰大專聯賽傳統勁旅銘傳大學。

「九月時我們帶一批台灣大專菁英選手到柏良的中超青島球隊訓練，那時就有感受到，同年齡球員其實技術不輸，但體能對抗上要努力，所以這次加入身體重訓課程，希望選手可以收穫滿滿。」展逸國際企業董事長張憲銘表示，這是首次加入重量訓練課程，期許菁英選手屆時邁入成人階段，可以更快適應對抗強度。體能教練謝廷凱也針對發育期的高中選手量身打造訓練內容，主要是以低負擔、高頻率的動作增強下肢肌力與避免運動傷害，教練也希望學員們能夠把這一套訓練帶回母隊持之以恆訓練，增強自己的對抗性。

陳柏良坦言球員生涯進入尾聲，希望延續這股熱情幫助下一代足球員，「台灣其實有很多優秀有潛力的球員，台灣足球可以做得更好，我現在有這個能力來回饋，就會持續去做。」他勉勵小球員在這三天盡情享受這些訓練課程，有朝一日穿上國家隊戰袍，在國際舞台上發光發熱。

