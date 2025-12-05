MLB》與昔日MVP「情投意合」？ 美媒透露道奇外野補強可能人選

貝林傑能否重返道奇強化外野陣容？（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇休賽季尚未進行重大補強，根據《The Athletic》報導指出，衛冕軍可能不會加入外野最大咖塔克（Kyle Tucker）的爭奪戰，但對迎回貝林傑（Cody Bellinger）來強化外野有興趣。

報導引述消息來源指出，據信貝林傑對於重返洛杉磯抱持著開放的態度。現年30歲的貝林傑在2013年被道奇選中，2017年上大聯盟後就拿下新人王，20019年更一舉獲得MVP，直到2022年賽季結束後才離開道奇轉戰小熊，生涯最輝煌的時光都待在道奇隊。

請繼續往下閱讀...

貝林傑在轉戰小熊後復活，並在今年於洋基打出僅次MVP年的表現，他也因此投身自由市場測試身價。

除了貝林傑，守護者的關（Steven Kwan）也是道奇曾鎖定的目標，他們在今年交易大限前最後一刻都還嘗試想將他交易入陣。另外紅雀是少數幾個表明願意交易陣中大聯盟層級球員的球隊，工具人多諾文（Brendan Donovan）就是道奇曾在交易大限前感興趣的對象。

此外，曾代表日本參加經典賽的努特巴爾（Lars Nootbaar）是道奇需要的左打，他職業生涯的標準化攻擊指數（OPS+）為109，還能鎮守外野所有位置，雖然他在上季末動了雙腳腳跟手術，不一定趕得上開季，不過預計也不會缺陣太久。

文中還提到紅襪的杜蘭（Jarren Duran）以及阿布瑞尤（Wilyer Abreu）兩位外野手也吸引到不少球隊的興趣，另外還有雙城「黑鱒」巴克斯頓（Byron Buxton），是該位置上可能異動的最佳人選，不過由於他具有不可交易條款，倘若真的要交易的話，雙城將會讓他選擇自己最想去的球隊。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法