中職》7年大約加盟富邦！ 林岱安感性告別統一獅：心裡有太多不捨...

〔體育中心／綜合報導〕統一獅捕手林岱安在季後行使自由球員權利（FA），今天確定轉戰富邦悍將，簽下7年合約總值最高達5600萬。稍早林岱安在社群發出長文，感性告別栽培他的獅隊。

脫下獅隊球衣離開老東家，林岱安表示：「十年，很長也很短。長到讓一個懵懂的布農族男孩變成男人，也短到我來不及把這趟旅程回憶一遍。要離開一個像家一樣的城市、像家人一樣親的隊友們，心裡真的有太多不捨，也有無限的感謝。」

林岱安直呼：「最感謝的是在2015年為我打開職棒大門的統一球團。謝謝凃董事長一直以來的支持，謝謝蘇領隊的鼓勵與關心。謝謝餅總在我每一個階段給我的指導、包容與提醒。在這個環境裡，我慢慢變成有能力扛起責任的人。」

林岱安也一一感謝教練團、隊友、投手群、捕手夥伴、隊長陳傑憲、學長陳鏞基、獅迷朋友、經紀公司以及妻子。

此外，林岱安感謝富邦球團的肯定，讓他在新的舞台繼續挑戰與前進，「未來，我會用全力去回報，也會繼續讓支持我的每一個人感到驕傲。」

最後林岱安結尾寫下：「我要踏上新的旅程了，行李裡面裝的，是這十年裡，太多人給我的所有溫暖、所有期待、所有成長。謝謝你們，從心底、最深的那一層。」

