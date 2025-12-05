自由電子報
南山高中打完HBL16強再赴中國參賽 校方：符合相關規定

2025/12/05 17:56

新北市南山高中籃球隊征戰海內外，引發外界擔憂學生球員的課業學習受影響。（摘自學校網站）新北市南山高中籃球隊征戰海內外，引發外界擔憂學生球員的課業學習受影響。（摘自學校網站）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市南山高中籃球隊在HBL男子甲級16強預賽結束後，全隊3日又飛往中國浙江比賽，外界擔心球員仍為在學期間，教育部規定高中以下球員代表學校參加校外競賽，每學年以30天為限，且校外賽程太長影響課業，南山高中表示，球隊本學年參與校外競賽與相關活動，經清查後計14天，未超過教育部規定的30日上限，同時對於球員經常參加賽事，校方有對球員課業實施彈性教學，確保課業學習與訓練能兼顧。

國內HBL常勝軍南山高中在12月2日打完HBL預賽後，以3連勝挺進23日登場的HBL12強複賽，他們3日再前往中國浙江參加「第4屆回浦杯亞洲青年籃球精英賽」，跟南韓群山高等學校、浙江廣廈、青島國信、浙江回浦、浙江大學等隊進行比賽，預計到12月8日後回台灣。

依規定「高級中等以下學校運動代表隊訓練注意事項」、「高級中等學校學生學習評量辦法」都訂有代表學校參加校外競賽每學年應以30日為限，學校應提供適當且完善課輔資源，以及相關請假的各項規範。

校方回應，學校所有活動均依高中學校運動代表隊訓練注意事項及高中學生學習評量辦法辦理，而且校方長年對於學生球員提供完善課業輔導，因應學生調整作息與比賽時間，學校提供課業追蹤、彈性輔導課程等措施。

校方表示，這次利用HBL賽事空檔赴中國參加球賽，目的為技術精進與團隊紀律，所有活動均以「學生最佳利益」及「兼顧課業與訓練」為原則，會確保學生運動發展與課業正常。#

