MLB》打倒道奇言論被過度解讀？ 權威媒體：今井達也無懼大市場

今井達也。（資料照，產經體育）

〔體育中心／綜合報導〕西武獅27歲火球男今井達也今年透過入札制度挑戰大聯盟，近期他在接受松坂大輔時的「打倒道奇」言論引起不小的迴響，不過《The Athletic》記者認為該言論可能被過度渲染，且並不會影響有日本球員的球隊追求他的念頭。

今井達也日前在朝日電視台節目接受松坂大輔訪問時，被問到是想加入像道奇那樣能夠爭奪世界大賽冠軍的隊伍，還是想打倒道奇？對此今井斬釘截鐵回答：「如果可以的話，我想打倒他們。」後續今井達也也透露，自己希望加入沒有日本選手的球隊，不想待在舒適圈。

請繼續往下閱讀...

此番言論引起巨大迴響，很多人認為道奇、小熊、大都會等有日本人的球隊已經喪失機會，然而《The Athletic》巨人記者巴格利（Andrew Baggarly）認為，今井的部分言論可能被過度解讀（不過巨人預計不會在今年花9位數來補強投手，因此今井加盟巨人的機率不高）。

《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）與穆尼（Patrick Mooney）的報導提到，今井達也的言論並沒有排除像小熊這樣對他感興趣的球隊，而今井達也的好奇心與自信也表明，他不懼怕去東岸的大市場球隊，包含前輩推薦他的紅襪隊，以及洋基隊還有費城人隊。

今井達也即將到美國前往幾座城市，拜訪那些可能給他長約的球隊，《The Athletic》他應該會在下個禮拜的冬季會議結束後開啟他的旅途。今井達也的入札期限將在美國時間1月2日截止。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法