UBA》職籃球隊看過來！選秀大物張俊生轟43分 率中信贏義守

張俊生。（大專體總提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕被視為明年職籃選秀大物等級的中信學院一哥張俊生，今天在114學年UBA公開男一級16強預賽面對義守大學，轟進生涯新高43分，帶領中信學院以93：81擊敗義守大學，以2連勝之姿迎接明天的休兵日，7日對陣高雄師大將爭取3連勝。

當年曾一起在HBL光復高中打拚的莊朝勝、陳將双甚至是學弟謝銘駿，如今都已進入職籃舞台，張俊生仍選擇續戰UBA。

請繼續往下閱讀...

張俊生之前就讀世新大學隨後又轉學到中信學院，並率中信學院在上季於公開二級打出競爭力，取得重返公開一級舞台的門票。

張俊生開季前2場都飆破20分，卻沒能助隊搶勝，昨砍24分終於帶隊戰勝台灣體大，今天面對南部勁旅義守大學，張俊生持續開啟進攻模式，全場24投16中，包括4顆三分球、罰球9中7，進帳生涯新高43分，讓義守防不勝防。

張俊生目前4戰場均貢獻28.2分，外帶7.2籃板、2.5助攻，得分更是在公開一級領先所有球員，他有信心仍摘下得分王寶座，期許自己繼續努力帶領球隊挑戰佳績，增添自己投入選秀，甚至是旅外的本錢。

張俊生。（大專體總提供）

張俊生。（大專體總提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法