MLB》打臉！質疑山本由伸百億天價約 前太空人冠軍好手坦言：我錯了

〔體育中心／綜合報導〕前太空人冠軍外野手瑞迪克（Josh Reddick）曾質疑道奇日本王牌山本由伸領大約，後來被山本MVP級別表現狠狠打臉，先前瑞迪克坦承看走眼，近日他又在播客節目中表示：「我的看法是錯的。」

山本由伸在2023年季後挑戰大聯盟時，和道奇簽下12年3.25億美元（約101億台幣）鉅約，改寫大聯盟史上投手最大張合約紀錄，當時瑞迪克發文質疑：「為什麼要給一個在MLB一球未投的人3.25億美元。」

如今山本由伸證明身價，近日瑞迪克在播客節目《Foul Territory》中，被主持人問及當年質疑山本一事，他坦言：「這件事情，是我錯了，我當時的看法是錯的。他是一位擁有驚人天賦的投手，我向他致敬，道奇球迷們，我錯了。」

山本由伸先前在世界大賽繳出封神表現，榮膺系列賽MVP，率領道奇達成衛冕，瑞迪克盛讚：「他是偉大的投手，那顆指叉球可怕得要命，不用跟他對決真是太好了，他在世界大賽的表現非常精彩，看他投球真的很享受。」

主持人再次問到山本的鉅約是否合理時，瑞迪克指出：「如果3年後，他仍能發揮現在四分之三的實力，那這份合約就百分之百划算。」

