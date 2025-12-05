自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

冬盟》兄弟也有「左怪投」 錢可倫VS.王志煊超級比一比

2025/12/05 21:49

錢可倫。（中職聯盟提供）錢可倫。（中職聯盟提供）

〔記者羅志朋／高雄報導〕今天冬盟最後一天例行賽事日職聯隊以3：2險勝台灣山林，今年選秀中信兄弟第6指名的「左怪投」錢可倫，投2局被敲1安飆2K無失分拿下中繼成功，冬盟出賽4場共投5局無失分，表現可圈可點，生涯最快球速142公里。

錢可倫國小由於家人不允許參加科班棒球隊，只能打社區棒球並成為田徑校隊一員，主攻跳高和跳遠，國小畢業解禁，進入建興國中開啟棒球路，後再到嘉義高中、嘉義大學打球，今年升大四暑假投入選秀獲兄弟第6指名。

有趣的是，左投錢可倫投球姿勢和出手點十分詭異，既不是潛水艇投法，又非低肩側投，與樂天桃猿左側投王志煊相較，錢可倫解釋，「剛接觸棒球，我的手就舉不太起來，只能這樣投球，志煊賢拜是斜上來的出手點，我是接近水平出手點，優點是出手怪異讓打者難適應。」

由於起步比多數球員晚，錢可倫說，青少棒時期下場比賽的機會並不多，國中畢業不想待在台南，想出去闖闖，到嘉中直到高二才成為主力球員，讀完大三決定出來選秀，輪次比預期來得好。

這次冬盟錢可倫以遞補身分參賽，他說，教練團叮嚀要勇敢對決打者，出現3次觸身球是因為有一個多月沒比賽，希望多累積比賽經驗再帶到明年球季。

錢可倫。（中職聯盟提供）錢可倫。（中職聯盟提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中