冬盟》兄弟也有「左怪投」 錢可倫VS.王志煊超級比一比

錢可倫。（中職聯盟提供）

〔記者羅志朋／高雄報導〕今天冬盟最後一天例行賽事日職聯隊以3：2險勝台灣山林，今年選秀中信兄弟第6指名的「左怪投」錢可倫，投2局被敲1安飆2K無失分拿下中繼成功，冬盟出賽4場共投5局無失分，表現可圈可點，生涯最快球速142公里。

錢可倫國小由於家人不允許參加科班棒球隊，只能打社區棒球並成為田徑校隊一員，主攻跳高和跳遠，國小畢業解禁，進入建興國中開啟棒球路，後再到嘉義高中、嘉義大學打球，今年升大四暑假投入選秀獲兄弟第6指名。

請繼續往下閱讀...

有趣的是，左投錢可倫投球姿勢和出手點十分詭異，既不是潛水艇投法，又非低肩側投，與樂天桃猿左側投王志煊相較，錢可倫解釋，「剛接觸棒球，我的手就舉不太起來，只能這樣投球，志煊賢拜是斜上來的出手點，我是接近水平出手點，優點是出手怪異讓打者難適應。」

由於起步比多數球員晚，錢可倫說，青少棒時期下場比賽的機會並不多，國中畢業不想待在台南，想出去闖闖，到嘉中直到高二才成為主力球員，讀完大三決定出來選秀，輪次比預期來得好。

這次冬盟錢可倫以遞補身分參賽，他說，教練團叮嚀要勇敢對決打者，出現3次觸身球是因為有一個多月沒比賽，希望多累積比賽經驗再帶到明年球季。

錢可倫。（中職聯盟提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法