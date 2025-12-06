自由電子報
體育 棒球 中職

中職》最佳搭檔林岱安轉隊 獅洋投布雷克祝福：以後可能不是隊友了...

2025/12/06 06:54

林岱安與布雷克。（資料照，記者林正堃攝）林岱安與布雷克。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將昨天宣布，以總值5600萬元、附帶教練約的7年合約，簽下今年投入自由市場的統一獅捕手林岱安。這筆自由市場簽約，成為富邦悍將首次FA補強、也是獅隊首次沒能留人。

林岱安離開效力10年的統一獅隊，昨他感性發文寫下「要離開一個像家一樣的城市、像家人一樣親的隊友們，心裡真的有太多不捨，也有無限的感謝。」表達對離開獅隊的不捨。

發文底下，隊友們紛紛給予祝福。效力獅隊多年的洋投布雷克，專屬捕手正是林岱安，兩人具多年情誼。布雷克留言寫下：「我的兄弟！我不會忘記我們在場上共同拚戰，雖然我很希望再拚一次，但對於你和你的家人得到的機會，我由衷感到開心。繼續拚戰、當個領導者，我們很快會再見面。」

布雷克同時在自己的IG限時動態寫下：「我們可能不能成為隊友了，但你是一生的好友，恭喜你！我的朋友！」

布雷克和獅隊簽下2年約，明年仍是球隊一員，而今年831登錄大限前，布雷克遭割愛並未登錄，他當時持續隨隊調整，並透露明年以達到9年年資並取得本土登錄資格的「羅力條款」努力。

布雷克與林岱安。（資料照，記者陳志曲攝）布雷克與林岱安。（資料照，記者陳志曲攝）

布雷克與林岱安。（資料照，記者陳逸寬攝）布雷克與林岱安。（資料照，記者陳逸寬攝）

