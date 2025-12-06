自由電子報
體育 足球

世界盃足球》分組抽籤結果出爐！開幕戰確定墨西哥對南非

2025/12/06 07:15

世界盃足球賽分組抽籤結果出爐。（取自FIFA官方X）世界盃足球賽分組抽籤結果出爐。（取自FIFA官方X）

〔記者林岳甫／台北報導〕2026年世界盃足球賽由美國、加拿大、墨西哥聯合舉辦，今天進行抽籤儀式，開幕戰確定由墨西哥對戰南非，重演2010年的開幕戲碼。

本屆世界盃首次48隊進行會內賽，分組共分12組，各組前2名直接晉級32強淘汰賽，另8隊成績較好的分組第3也能進入淘汰賽。

A組：墨西哥、南非、南韓、歐洲附加賽D（捷克、愛爾蘭、丹麥、北馬其頓）

B組：加拿大、歐洲附加賽A（威爾斯、波赫、義大利、北愛爾蘭）、卡達、瑞士

C組：巴西、摩洛哥、海地、蘇格蘭

D組：美國、巴拉圭、澳洲、歐洲附加賽C（斯洛伐克、科索沃、土耳其、羅馬尼亞）

E組：德國、古拉索、象牙海岸、厄瓜多

F組：荷蘭、日本、歐洲附加賽B（烏克蘭、瑞典、波蘭、阿爾巴尼亞）、突尼西亞

G組：比利時、埃及、伊朗、紐西蘭

H組：西班牙、維德角、沙烏地阿拉伯、烏拉圭

I組：法國、塞內加爾、洲際附加賽2（玻利維亞、蘇利南、伊拉克）、挪威

J組：阿根廷、阿爾及利亞、奧地利、約旦

K組：葡萄牙、洲際附加賽1（新喀里多尼亞、牙買加、剛果民主共和國）、烏茲別克、哥倫比亞

L組：英格蘭、克羅埃西亞、迦納、巴拿馬

