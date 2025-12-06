TPBL》高國豪深夜向哥哥高國強夫婦道歉 「不再發表不實指控」

高國豪。（資料照，TPBL提供）

〔體育中心／綜合報導〕新竹攻城獅近來風波不斷，當家球星高國豪因捲入私人事件鬧上法院，球團雖以「私人事務、球員自行處理」回應，但TPBL聯盟仍做出禁賽懲罰，高國豪昨深夜再發聲明，向哥哥高國強夫妻、侄女道歉，並承諾會更加約束言行，專注熱愛的運動不讓球迷失望。

以下為高國豪道歉聲明：

一、本人高國豪就民國（下同）113年12月3日之肢體衝突事件向社會大眾致上最真摯的歉意，作為公眾人物未理性尋求解決糾紛管道，而任令情緒失控挑起暴力行為實屬不當，我已深自反省檢討，很抱歉為社會做了最壞的示範。另就出言侮辱哥哥高國強先生、嫂嫂劉家菱小姐以及我的侄女，我也在此鄭重道歉，對不起。

二、另外，本人也就去年於社群平台之發文，並因而引發一連串對嫂嫂劉家菱小姐之網路霸凌事件道歉，我已深刻反省之前對劉家菱小姐之針對性言論，今後會更加約束自己的言行，不再發表不實指控。

三、最後再次為私事佔用社會新聞版面致上歉意，因為自己的不當行為對社會帶來不佳的觀感，我很抱歉。期許經由這次事件，未來更加負責地承擔起公眾人物應有的素養，讓相信我的團隊、球迷們不再失望，我也將持續專注於我熱愛的運動而能事業精進，謝謝大家。

高國豪

