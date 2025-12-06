MLB》季中瘋狂大甩賣11人！雙城三大球星也準備上貨架？美媒曝盤算

巴克斯頓。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕雙城今年交易大限大甩賣，休季三大主力球星也身陷交易傳聞，不過根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，雙城計劃留下巴克斯頓 （Byron Buxton）、萊恩 （Joe Ryan）與羅培茲 （Pablo López），圍繞他們打造球隊來季陣容。

雙城今年交易大限前當賣家，從美國時間7月28日起送走11名球員，包含杜蘭（Jhoan Duran）、巴德（Harrison Bader）、史都華（Brock Stewart）、庫勒姆（Danny Coulombe）、柯瑞亞（Carlos Correa）、瓦蘭德、法蘭斯、賈克斯（Griffin Jax）、卡斯楚（Willi Castro）、派岱克（Chris Paddack）和多布納克（Randy Dobnak）。

此報導與大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）上個月得知的消息一致：雙城球團認為如果他們能在休季進行補強，有機會明年競爭美聯中區冠軍；除非有完全無法拒絕的報價，否則他們不太可能交易巴克斯頓、萊恩或羅培茲。

大聯盟官網引用消息人士說法，巴克斯頓本人傾向於留在明尼蘇達；但如果雙城繼續交易現有球員以換取新秀，他會考慮對各方都有利的轉隊方案。目前巴克斯頓的合約還剩下3年4500萬美元，並且在2026年之前擁有完整的不可交易條款。

