MLB》國民明星王牌左投「絕對」要被賣了？總裁與本人對話內容曝光

戈爾。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》記者歐尼（Buster Olney）報導，國民王牌左投戈爾（MacKenzie Gore）已經被部分球隊預期，「絕對」會在接下來幾天內被交易。

26歲的戈爾曾是教士大物，2022年被打包至國民換取索托（Juan Soto）。今年他首度入選全明星賽，30場先發投159.2局飆出185次三振，防禦率4.17，獨立防禦率（FIP）3.74，K9值高達10.4，fWAR值2.9。

《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）與薩蒙（Will Sammon）報導指出，據信全聯盟有超過一半球隊都有詢問過交易戈爾的可能性；《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）與麥克丹尼爾（Kiley McDaniel）也表示，雖然國民願意聆聽報價，但也「理所當然地高」。

國民新任棒球營運總裁托博尼（Paul Toboni）日前在節目上表示，戈爾是很優秀的球員，會有球隊來主動詢問報價並不意外，而他也已經和戈爾本人聊過，「我跟他說，在我們正式談論細節前，你要知道一件事，球隊會打電話來問你是因為你真的很強，而我們的任務是要維持高標準，但同時也會聆聽，因為這是我們工作的一部分。」

