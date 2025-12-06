NBA》遭快艇震撼拋棄後首度發聲！「控衛之神」保羅：還心有餘悸...

保羅。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕開季戰績爛到流湯的快艇，日前做出震撼決定，將隊史傳奇球星，40歲的神主牌「控衛之神」保羅（Chris Paul）裁掉，引發外界批評。今天保羅首度對此事件發聲，坦言到現在仍心有餘悸。

快艇無預警宣佈與「CP3」分道揚鑣，當時保羅本人更是直接在個人Instagram限時動態表示：「剛發現我要被送回家了。」《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）則爆料，保羅的領導風格與球隊產生摩擦，由於快艇內部受不了保羅的這種領導風格，因此決定和他分手。

NBA資深記者海恩斯（Chris Haynes）聯繫上保羅，今天也公開他對此事件的內心話。保羅說道：「我現在就是隨時做好準備，我還在訓練當中。我不知道接下來會怎樣，這一切到現在都還讓我心有餘悸，我還在消化所有事情。但我會做好一切準備。」

《EPSN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）先前點出快艇目前困境，若想與保羅分道揚鑣，要就尋求交易送走保羅，不然就要等到剩餘底薪夠簽人後，才可以裁掉保羅，除非快艇在這之前有降低薪資空間的交易，否則保羅依然會是快艇正式的一員。

