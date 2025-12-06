自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》遭快艇震撼拋棄後首度發聲！「控衛之神」保羅：還心有餘悸...

2025/12/06 08:30

保羅。（資料照）保羅。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕開季戰績爛到流湯的快艇，日前做出震撼決定，將隊史傳奇球星，40歲的神主牌「控衛之神」保羅（Chris Paul）裁掉，引發外界批評。今天保羅首度對此事件發聲，坦言到現在仍心有餘悸。

快艇無預警宣佈與「CP3」分道揚鑣，當時保羅本人更是直接在個人Instagram限時動態表示：「剛發現我要被送回家了。」《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）則爆料，保羅的領導風格與球隊產生摩擦，由於快艇內部受不了保羅的這種領導風格，因此決定和他分手。

NBA資深記者海恩斯（Chris Haynes）聯繫上保羅，今天也公開他對此事件的內心話。保羅說道：「我現在就是隨時做好準備，我還在訓練當中。我不知道接下來會怎樣，這一切到現在都還讓我心有餘悸，我還在消化所有事情。但我會做好一切準備。」

《EPSN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）先前點出快艇目前困境，若想與保羅分道揚鑣，要就尋求交易送走保羅，不然就要等到剩餘底薪夠簽人後，才可以裁掉保羅，除非快艇在這之前有降低薪資空間的交易，否則保羅依然會是快艇正式的一員。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中