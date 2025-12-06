日職》不想退休轉教練還想打球！日媒曝前洋聯安打王有意來台灣發展

荻野貴司。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕羅德季後原先打算幫40歲外野手荻野貴司舉辦退役儀式，以及安排轉任教練，但荻野貴司表明想繼續打球，最後與羅德達成共識，雙方分道揚鑣。根據日媒報導，荻野貴司並未特別想留在日本，也將往海外發展列入選項。

荻野貴司2009年選秀會獲得羅德第一指名，自新人年起連續12年達成兩位數盜壘，2021年更拿下洋聯盜壘與安打雙冠王。本季他受右膝傷勢影響，僅在二軍出賽34場，生涯16年首次整季未升上一軍。荻野貴司生涯出賽1146場，累積1143安、49轟、320打點和260次盜壘，打擊率0.283。

昨天出席活動，荻野貴司談到未來動向，表示尚未有任何決定，現在也正在尋找新東家；他也透露自己把海外發展列入選項，目前正在打聽情況，但也還沒收到回覆。而對於是否優先考量留在日職球隊，荻野貴司表示沒有特別想留在日職，如果能獲得新的經驗也不錯，確實有去海外打球的想法。

《Full-Count》報導指出，據悉荻野貴司曾向親近的人透露，如果在日本，很難想像自己穿著羅德以外的球衣打球；而根據消息，日職各球團編成部門已經得知，荻野貴司留在日本轉隊的意願極低，雖未透露細節，但極有可能尋求美國、南韓或台灣等聯盟的發展機會。

