網球》全球年度最賺錢女運動員 高芙挾近10億台幣三連霸

〔記者梁偉銘／綜合報導〕年終歲末，運動商業媒體《Sportico》公布2025年全球最賺錢女性運動員榜單，美國年輕網球好手高芙（Coco Gauff）以3100萬美元（約9.8億台幣）完成三連霸，而且前15名富婆當中，多達10人來自職業女網。

今年女運動員收入前3名，全被網球名將壟斷。高居榜首的高芙年僅21歲，職業獎金近800萬美元，其餘2300萬美元來自利潤豐厚的贊助代言，包括與New Balance、勞力士、賓士、Bose、Baker Tilly、Fanatics、Head和UPS等眾多品牌合作，這也是生財有道的高芙從2023年取代日美混血大坂直美以來，連續3年領先運動界群芳。日前高芙也入選《富比士》「體壇30歲以下30人精英榜」，持續展現場上及場下的強大影響力。

白俄羅斯世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）以年收入3000萬美元緊追在後；至於波蘭前球后史薇泰克（Iga Swiatek）則挾2310萬美元排第3。其餘上榜Top15的女網球星，還有中國鄭欽文、美國凱絲（Madison Keys）、哈薩克蕾巴金娜（Elena Rybakina）、大坂直美、美國安尼西莫娃（Amanda Anisimova）、佩古拉（Jessica Pegula）和大威廉絲（Venus Williams）。

