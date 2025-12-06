NBA》湖人今日唯一巨頭！里維斯一枝獨秀猛砍36分 寫隊史第2狂紀錄

里維斯（右）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今與塞爾提克世仇對決，一哥東契奇（Luka Doncic）家有喜事持續缺陣，40歲老將詹姆斯（LeBron James）也輪休，「鄉村曼巴」里維斯（Austin Reaves）一枝獨秀攻下36分仍難以隻手遮天，終場紫金大軍105：126慘遭血洗。

湖人首節就被打出39：17的猛烈攻勢，半場打完陷入23分大幅落後，儘管易籃後靠著里維斯力挽狂瀾，單節進帳16分稍微拉近分差，無奈決勝節依舊是氣力放盡，近3戰吞下第2敗。

里維斯今天上陣33分鐘18投9中、三分8投3中，靠著買犯17罰15中攻下全隊最高36分，另送出8次助攻、抓下3籃板。里維斯成為湖人隊史單季第2快累積500分、100助攻、50顆三分球的球員，最快則是今年的東契奇。

湖人今天被綠衫軍狂噴三分雨，塞爾提克團隊三分45投24中，命中率高達53%，布朗（Jaylen Brown）攻下全隊最高30分，懷特（Derrick White）19分，沃許（Jordan Walsh）17分，派里查德（Payton Pritchard）15分；湖人方面，文森（Gabe Vincent）18分，八村壘與史密斯（Nick Smith Jr.）各13分。

