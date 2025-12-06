NBA》老鷹強森「21-18-16」壯舉沒用！約基奇40分率金塊超狂逆轉秀

約基奇。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊今天客場對決老鷹，儘管半場打完陷入大幅落後，但金塊神獸約基奇（Nikola Jokic）下半場「小丑回魂」，最終單場轟下40分準大三元，率隊以134：133逆轉勝。

金塊半場打完陷入54：73落後，其中老鷹J.強森（Jalen Johnson）更是半場就已經拿下11分12助攻10籃板，成為Play-by-Play時代繼約基奇、魏斯布魯克（Russell Westbrook）、沙波尼斯（Domantas Sabonis）與東契奇（Luka Doncic）後，史上第5位半場就拿下大三元的球員，更創下史上單場第2快大三元紀錄。

不過易籃後金塊急起直追，約基奇正式接管戰局，單節7投7中狂轟19分，決勝節老鷹也完全擋不住「瘋狂小丑」，單節又6投4中攻下11分，加上C.強森（Cameron Johnson）、穆雷（Jamal Murray）與小哈德威（Tim Hardaway Jr.）不斷在外圍放冷箭，金塊克服半場19分落後劣勢，完成超狂大逆轉。

約基奇今天26投13中、15罰13中攻下40分9籃板8助攻的準大三元成績單，率領金塊逆轉奪下2連勝。二當家穆雷進帳23分12助攻5籃板，小哈德威板凳挹注17分6籃板，C.強森貢獻16分4籃板，布朗（Bruce Brown）13分。

J.強森今天攻下21分18籃板16助攻的超狂大三元成績單，成為自1970年後第2位單場攻下此數據的球員，第1位正是現代大三元神獸約基奇。老鷹吞下3連敗，亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）砍下全隊最高30分，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）板凳攻下25分，丹尼爾斯（Dyson Daniels）、克雷奇（Vit Krejci）各15分。

