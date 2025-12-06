NBA》杜蘭特史上第8位3萬1000分成員 率火箭打爆老東家太陽

杜蘭特。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕前一回對陣老東家未上陣的杜蘭特（Kevin Durant），今天在主場出賽豪取28分，成為史上第8位達成生涯3萬1000分里程碑的球員，率領火箭以117：98輕取太陽，收下2連勝，以15勝5負擠下湖人，升至西部第二。

37歲的杜蘭特生涯只花1141場比賽就達標3萬1000分，追平詹姆斯（LeBron James）花費第3少出賽場次紀錄，僅次喬丹的1011場和張伯倫（Wilt Chamberlain）的1015場。

火箭在第二節打出44：27的攻勢擴大分差，第三節再祭出29：14的高潮重創對手，杜蘭特說：「我們用正確方式打球，尤其是加強防守後，我們利用轉換快攻打出氣勢。」杜蘭特全場17投11中，拿28分，外帶8助攻、4籃板，他表示：「我感激我身邊的人，為我職業生涯做出貢獻，很開心我能站在現在的位置。」

湯普森（Amen Thompson）拿31分寫本季新高，小史密斯（Jabari Smith Jr）得16分，謝潑德（Reed Sheppard）和A.哈勒戴（Aaron Holiday）各有10分，率隊全場最多領先30分。

至於太陽少了布克（Devin Booker）後戰力大打折扣，布魯克斯（Dillon Brooks）23分是全隊最好，布依亞（Jamaree Bouyea）替補進帳18分。

