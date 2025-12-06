中職》「有看到150了！」江少慶看到自己和富邦的新氣象

江少慶。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／彰化報導〕身為2021年富邦悍將選秀狀元，32歲的江少慶在今年底和球團4.5年總值6250萬大合約到期前，累計僅繳出50場先發13勝22敗的不符期待成績，他今天出席所屬展逸國際經紀公司舉辦的棒球訓練營時，則透露令人期待的好狀況，「在之前模擬比賽時，有看到150（公里）了！」他自評目前身體狀況ok，也可以正常迎接明年春訓，且透露跟富邦明年新教頭後藤光尊在秋訓時也有不錯溝通，認為明年的自己和球隊都值得期待一下。

江少慶在2019年12強賽事成為國家隊新王牌，在結束旅美生涯後返台加入富邦，更是備受期待，只是他受到傷勢影響出賽場數和表現，去年10月更因胸大肌撕裂傷勢動刀，導致今年一整季都未出賽，也讓他月領破百萬的身價，受到放大鏡檢視。在今天出席棒球營向學員講話時，江少慶就語重心長地說：「希望這兩天大家都不要受傷」。

請繼續往下閱讀...

畢竟健康出賽一整季，就是江少慶目前最大的目標，他透露上個月在嘉義秋訓時，已經有進入模擬比賽階段，球速也回復正常，「有看到150了，有看到自己想要的數字，滿開心的。」

對於自己這幾年未能幫助球隊，江少慶當然也想要在新球季盡一份力，「未來的每一年對我來說，都很關鍵」。他也表示外界都看到富邦悍將明年將會不一樣，將由日籍新教頭領軍，「在秋訓時三週有跟後藤教練相處，當時我在復健，雖然沒有太多互動機會，但他滿好溝通的。」

江少慶（左）指導學員。（記者倪婉君攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法