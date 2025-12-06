自由電子報
體育 棒球 中職

中職》從微不足道的小事 昔日文大教練看到子鵬、安可的自律

2025/12/06 12:19

沈柏蒼。（資料照，記者李惠洲攝）沈柏蒼。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕同為文化大學畢業，今年球季黃子鵬行使國內FA從樂天桃猿轉戰台鋼雄鷹，簽下5年總值6600萬合約，統一獅林安可則行使海外FA轉戰日職西武獅，簽下「2+1」年合約，連同入札金近百萬美元在內總值上看400萬美元（約台幣1.25億），昔日文大教練、現任台鋼雄鷹二軍牛棚教練的沈柏蒼說，「子鵬和安可有現在的成就，關鍵在於兩人非常自律。」。

沈柏蒼指出，黃子鵬在大三才成為球隊主力投手，常擔任每個盃賽4強戰的先發投手，且1人投滿全場，這樣球隊就有足夠投手戰力打冠軍戰，當時他可以壓制左打是因為變速球丟得很好，而且內角球也很敢丟。

2016年黃子鵬大學畢業並未立即投入中職季中選秀，而是先到業餘成棒崇越隼鷹沉潛磨練，2017年選秀直到第7輪才獲桃猿指名，後來投出「第7輪奇蹟」，曾拿下中繼王和防禦率王。

「滿意外的。」沈柏蒼說，當年以為文大畢業的一整批好手都會直接選秀，但不知道為什麼黃子鵬沒出來選，可能想要更上一層樓，否則以當時身手和國家隊資歷，一定可以在前段順位獲球團指名，「後來他去崇越科技有回來文大，就說動作有點跑掉，可能是身體狀況不佳的關係。」

黃子鵬的自律，沈柏蒼了然於心，「他很認真，教練不用擔心，你叫他跑10趟，他會跑15趟，絕對不會偷懶，反而自己會增加訓練量。」在外兜了一圈，如今兩人又在台鋼雄鷹重逢，沈柏蒼笑說，棒球圈就是這樣，一定會遇到。

除了黃子鵬，沈柏蒼覺得林安可也很厲害，大學4年完全沒在練打擊，唯一1次打擊就開轟，「安可非常自律，大學他和劉致榮出去都搭車，不會騎摩托車，主要是安全考量，從這一點就可以看出他們做什麼事情都很自律。」

