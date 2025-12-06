中職》明年是最資深球員 陳鏞基對國慶、金龍教練都有「另類擔憂」

〔記者倪婉君／彰化報導〕在林智勝引退後，42歲的統一獅老將陳鏞基將成明年中職最資深球員，他今天擔任所屬展逸國際企業舉辦的棒球營時則擔任總教練，笑說這是挑最年長的球員來當，而他對於明年要擔任三壘指導教練的高國慶、助理打擊教練的胡金龍也都有話要說，一來是擔憂高國慶的腰力能否負荷壘指需久站，另一方面則擔心自己會忍不住跟好友胡金龍「鬥嘴」。

展逸國際企業旗下品牌 BE HEROES 長期致力協助基層棒球發展，陳鏞基今天就穿上「BE HEORES」球衣和同公司球員江少慶、林立、林承飛、江國豪、張閔勛、李振昌、陳柏毓、鄭宗哲等人，共同出席在彰化八卦山棒球場舉行的BE HEROES柏釧棒球訓練營。這兩年都由陳鏞基擔任總教練，他表示過去都是賢拜王建民領軍，但賢拜在球季結束後都因家人需回美國一趟，所以就由他接下重任，笑說：「他們都挑最資深的來當！」

對於獅隊教練團明年軍容壯盛，陳鏞基表示自己仍專心在球員身分上，在談明年合約時也以純球員為主，等真正退役後再來談教練或其他的事，「畢竟自己一心不能二用，想專注在球員身分上」。但對胡金龍明年轉換成教練，陳鏞基則表示：「我會聽他的意見啦，他也知道我訓練的方式，不會干涉我太多，他去指導那些年輕球員就好」，接著又擔心地笑說，「我覺得我們會鬥嘴耶。但我也會尊重他啦，畢竟職位不一樣，他是教練、我是選手。」

至於明年要到一軍擔任三壘指導教練的高國慶，陳鏞基則流露另外的擔心，「國慶在退休後動過TOMMY JOHN（韌帶置換）手術，他的手還能這樣CALL壘嗎？」一邊講一邊模仿轉動手臂指導球員回壘的模樣，又笑說：「而且他的腰不舒服，三壘站太久，要不要拿椅子給他坐啊。」言談中雖是幽默語氣，但也展現對老戰友的另類憂慮。

陳鏞基。（記者倪婉君攝）

