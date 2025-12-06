自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》明年是最資深球員 陳鏞基對國慶、金龍教練都有「另類擔憂」

2025/12/06 12:29

〔記者倪婉君／彰化報導〕在林智勝引退後，42歲的統一獅老將陳鏞基將成明年中職最資深球員，他今天擔任所屬展逸國際企業舉辦的棒球營時則擔任總教練，笑說這是挑最年長的球員來當，而他對於明年要擔任三壘指導教練的高國慶、助理打擊教練的胡金龍也都有話要說，一來是擔憂高國慶的腰力能否負荷壘指需久站，另一方面則擔心自己會忍不住跟好友胡金龍「鬥嘴」。

展逸國際企業旗下品牌 BE HEROES 長期致力協助基層棒球發展，陳鏞基今天就穿上「BE HEORES」球衣和同公司球員江少慶、林立、林承飛、江國豪、張閔勛、李振昌、陳柏毓、鄭宗哲等人，共同出席在彰化八卦山棒球場舉行的BE HEROES柏釧棒球訓練營。這兩年都由陳鏞基擔任總教練，他表示過去都是賢拜王建民領軍，但賢拜在球季結束後都因家人需回美國一趟，所以就由他接下重任，笑說：「他們都挑最資深的來當！」

對於獅隊教練團明年軍容壯盛，陳鏞基表示自己仍專心在球員身分上，在談明年合約時也以純球員為主，等真正退役後再來談教練或其他的事，「畢竟自己一心不能二用，想專注在球員身分上」。但對胡金龍明年轉換成教練，陳鏞基則表示：「我會聽他的意見啦，他也知道我訓練的方式，不會干涉我太多，他去指導那些年輕球員就好」，接著又擔心地笑說，「我覺得我們會鬥嘴耶。但我也會尊重他啦，畢竟職位不一樣，他是教練、我是選手。」

至於明年要到一軍擔任三壘指導教練的高國慶，陳鏞基則流露另外的擔心，「國慶在退休後動過TOMMY JOHN（韌帶置換）手術，他的手還能這樣CALL壘嗎？」一邊講一邊模仿轉動手臂指導球員回壘的模樣，又笑說：「而且他的腰不舒服，三壘站太久，要不要拿椅子給他坐啊。」言談中雖是幽默語氣，但也展現對老戰友的另類憂慮。

陳鏞基。（記者倪婉君攝）陳鏞基。（記者倪婉君攝）

陳鏞基。（記者倪婉君攝）陳鏞基。（記者倪婉君攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中