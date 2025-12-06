自由電子報
奧運》蔡家福高票當選中華奧會主席 郭婞淳榮膺執行委員

2025/12/06 12:56

蔡家福（中）當選新任中華奧會主席，郭婞淳（左2）當選執行委員。（記者梁偉銘攝）蔡家福（中）當選新任中華奧會主席，郭婞淳（左2）當選執行委員。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕中華奧會主席今日舉行改選，現任副主席蔡家福同額競選，76票當中拿到75票，高票當選第14屆主席；至於執行委員候選人中唯一的現役運動員「舉重女神」郭婞淳，同樣順利上榜。

現任中華奧會主席林鴻道連續3屆期滿，今年12月30日即將交棒，中華奧會副主席、全民運動委員會主任委員蔡家福獲得體壇各界支持，不但成為此次主席唯一候選人，也挾近99%的高得票率順利出線，即將展開4年任期。現年69歲的蔡家福，政商關係良好，曾擔任立法委員、新莊市長、台北縣副縣長等職，淡出政壇後轉向建築業發展，如今更全心投入體壇，他希望用運動凝聚人心，響應政府「用運動壯大台灣」政策，積極推動國內各項運動發展，並期許明年米蘭-科爾蒂納冬季奧運、名古屋亞運等重要國際賽事爭取佳績。

中華奧會6名副主席當選名單，包括陳建平、張煥禎、廖裕輝、陳士魁，還有新面孔的全國體育運動總會、田徑協會秘書長王景成，以及台灣師大教授陳美燕，陳美燕也是我國史上首位女性副主席。至於25名執行委員候選人中，郭婞淳與陳怡安皆為奧運得牌名將，仍積極備戰名古屋亞運的郭婞淳更是現役選手，32歲的她擁有東京奧運金牌、巴黎和里約奧運雙銅。

