中職》以為阿公來聊天嗎？張閔勛透露古久保也是去捕手營進修

〔記者倪婉君／彰化報導〕樂天桃猿捕手張閔勛日前和隊友林泓育等人赴東京綠川大陸訓練中心訓練，他今天出席棒球訓練營時表示這趟的收穫很多，除了學到新東西也接觸到台灣沒使用過的新器材，並透露61歲的前樂天教頭古久保健二「活到老學到老」的故事，對媒體笑說：「你們以為阿公來找我們聊天嗎？他也是去進修，第一天甚至比我們還早到！」

張閔勛今年繳出累出賽95場打擊率2成99的生涯年表現，不但拿下生涯首座最佳十人捕手獎，也入圍最佳進步獎，但他自知在守備上的不足，在季後和林泓育、宋嘉翔及台鋼雄鷹教練凃壯勳、陳致嘉、陳世嘉等人，共同赴日自主訓練，「其實就是想讓自己更好，知道守備這方面在場上會產生比較大的問題，希望提升自己，未來也有機會交給學弟。」他今天在所屬展逸國際舉辦的訓練營，也親身指導小學員。

對於這趟赴日收穫，張閔勛表示，「現在的趨勢是接球、擋球的基本功，再加上接球阻殺的一些訓練，自己收穫也很多，找到自己適合的東西，學到之前過往沒學過的東西。」他透露像是蔣少宏、戴培峰等捕手之後也會過去訓練，認為這是值得欣慰的現象，因為大家都想讓自己更好。

提到今年率樂天奪冠卻遭無預警去職的「 阿公」古久保，張閔勛更是非常佩服，「看到阿公這把年紀還在進修，滿感動的。」在場媒體都以為古久保是去跟球員「探班」聊天，張閔勛則表示，他也是去進修，專程從大阪到東京來，「全程都在旁邊聽、錄影，也會問問題。之後阿公會不會繼續當教練，我們也還不知道，但他就是先學起來，之後可以傳承給球員。」

