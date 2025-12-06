自由電子報
體育 棒球 中職

中職》問到和樂天合約進度 林立愛說笑：「看有沒有機會20年」

2025/12/06 13:30

林立。（記者倪婉君攝）林立。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／彰化報導〕由於最快明年季後取得自由球員資格，29歲樂天桃猿隊長林立的新約進度一直備受媒體關注，或許是只要公開亮相就會被問進度，他今天出席棒球營時幽默以對，先是笑著反問媒體「是說去中國嗎？」，而後聽到外傳球團開出5年以上合約，他又笑說：「看有沒有機會20年」。林立表示目前合約就交給經紀公司處理，1年或是複數年合約都有可能，就看哪種方式最適合他。

林立和樂天的3年合約到年底到期，目前由所屬展逸國際持續和球團洽談新合約，他對於新約進度仍無可奉告，就開起近來中國CPB城市棒球聯賽熱議話題的玩笑。他表示，未來若要前往中國發展，就要等自己取得自由球員資格後，看有沒有機會，「目前就還是在樂天，有可能1年，也有可能複數年，都是有可能的。」對於外傳樂天開出5年以上大約留人，林立也不置可否地笑回：「5年以上嗎？還有沒有機會20年。」

對於行使FA轉隊台鋼雄鷹的前隊友黃子鵬，林立則抱以祝福，表示這是好事，代表中職自由市場愈來愈活絡，「但他去台鋼後，我們就要小心了，當隊友這麼久，也沒打過他的球，他也很了解我們。」林立認為未來面對黃子鵬，需要事先做更多的功課，「盡量去突破他，對他也是最好的尊重」。

林立。（記者倪婉君攝）林立。（記者倪婉君攝）

