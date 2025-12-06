世界盃足球》「藍武士」日本遇三大難題 監督坦言分組對手很艱難

日本男足。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕由美國、加拿大、墨西哥聯合舉辦的2026年世界盃足球賽，今天舉行抽籤儀式，世界男足排名第18的「藍武士」日本隊分在F組，讓日本隊監督森保一坦言，「我們被分到一個非常艱難的小組。」

2026年世界盃足球賽從32隊擴增至48隊，日本隊分在F組，與世界男足排名第7的荷蘭、第40名的突尼西亞、以及歐洲附加賽B出現的球隊（烏克蘭、瑞典、波蘭、阿爾巴尼亞）。

日媒《Sponichi Annex》報導，森保一坦言，雖然還有一支球隊尚未確定，但（歐洲附加賽B）都是直接進世界盃會內賽也不奇怪的國家，「每一隊、每個對手都非常有實力，是個非常艱難的小組。」

F組的比賽場地，預計將在美國休士頓、達拉斯、堪薩斯、以及墨西哥蒙特雷等四座城市比賽。其中蒙特雷在6月的平均溫度為37.7度，休士頓在6月平均溫度也有34度，日本隊將在酷暑的環境下作戰。

此外，日本隊若從小組賽出線，有可能要面對位在C組的前兩名球隊，該分組有「森巴軍團」巴西、世界排名第11的摩洛哥等強隊。如果日本以小組第三名晉級，將碰上其他小組第一名的球隊。

「我們必須在非常嚴酷的氣候條件下作戰，必須要做好覺悟。」森保一說，世界盃本來會身心上帶來巨大負擔，「我們必須要準備好以強硬的心態迎戰。」

