自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 足球

世界盃足球》「藍武士」日本遇三大難題 監督坦言分組對手很艱難

2025/12/06 16:22

日本男足。（資料照，路透）日本男足。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕由美國、加拿大、墨西哥聯合舉辦的2026年世界盃足球賽，今天舉行抽籤儀式，世界男足排名第18的「藍武士」日本隊分在F組，讓日本隊監督森保一坦言，「我們被分到一個非常艱難的小組。」

2026年世界盃足球賽從32隊擴增至48隊，日本隊分在F組，與世界男足排名第7的荷蘭、第40名的突尼西亞、以及歐洲附加賽B出現的球隊（烏克蘭、瑞典、波蘭、阿爾巴尼亞）。

日媒《Sponichi Annex》報導，森保一坦言，雖然還有一支球隊尚未確定，但（歐洲附加賽B）都是直接進世界盃會內賽也不奇怪的國家，「每一隊、每個對手都非常有實力，是個非常艱難的小組。」

F組的比賽場地，預計將在美國休士頓、達拉斯、堪薩斯、以及墨西哥蒙特雷等四座城市比賽。其中蒙特雷在6月的平均溫度為37.7度，休士頓在6月平均溫度也有34度，日本隊將在酷暑的環境下作戰。

此外，日本隊若從小組賽出線，有可能要面對位在C組的前兩名球隊，該分組有「森巴軍團」巴西、世界排名第11的摩洛哥等強隊。如果日本以小組第三名晉級，將碰上其他小組第一名的球隊。

「我們必須在非常嚴酷的氣候條件下作戰，必須要做好覺悟。」森保一說，世界盃本來會身心上帶來巨大負擔，「我們必須要準備好以強硬的心態迎戰。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中