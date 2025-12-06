自由電子報
冬盟》第6局全面崩盤失去爭冠機會 台灣海洋教頭點出致命傷

2025/12/06 15:32

台灣海洋總教練林振賢。（記者李惠洲攝）台灣海洋總教練林振賢。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕亞洲冬季棒球聯盟今天進行季後賽，台灣海洋下勾投手陳宇宏在4局下登板中繼，連兩局演出3上3下，6局下續投，對該局首棒打者、代打陽柏翔投出四壞保送，遭日職聯隊開啟單局4分大局，靠安打、失誤、保送蠶食分數，最終日職聯隊就以5：2扳倒台灣海洋晉級冠軍戰。

今天賽後台灣海洋總教練林振賢表示，這次冬盟被對方形成大局都是保送走在前面，這樣守備壓力就大，這是選手要再成長、進步的地方，因為比賽是有節奏的，這時候不要保送打者進盡量不要保送，若保送再加失誤就注定失分，甚至會形成大局，冬盟常發生這樣的狀況。

林振賢強調，「我有跟投手教練說，投手第5局接第6局要特別注意，如果投出保送，該換就是要換，換投時間點要再斟酌，另外，今天團隊安打比對方多，得點圈有人時打者要怎麼去調適，擊球策略是什麼，如何做攻擊，這一方面是年輕選手要去進步的地方。」此役台灣海洋團隊擊出6安，比日職聯隊多1安。

雖然台灣海洋無緣爭冠，不過林振賢肯定球員的整體表現，「選手精神面非常好，他們不是來配合比賽的，是真正想要打這比賽，強度滿夠的，選手要一直比賽去累積經驗值，沒辦法用講的，還是要多比賽。」

