冬盟》看到日本投手熱投117球 台灣教頭感慨「我們要去思考...」

日職聯隊先發左投富士大和。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕亞洲冬季棒球聯盟今天進行季後賽，日職聯隊在6局下猛攻灌進4分逆轉戰局，最終就以5：2擊敗台灣海洋，晉級明天冠軍戰。

日職聯隊先發左投富士大和用117球投6局，被敲出4支安打，另有8K和5次四壞保送，失2分為非責失拿下勝投，冬盟累計防禦率降至0.59；富士大和先發熱投117球，讓台灣海洋總教練林振賢看了很有感。

今天賽後林振賢說，「看到日本先發投手投117球，這是我們要去思考的地方，現在台灣為了保護投手都愈投愈少，到底是維護投手還是危害投手？這樣要如何培養先發投手？日本投手投到100球以上，代表他們在練習時已經投到一定的量，比賽才有辦法這樣投。」

中職是先發洋投主宰戰局的職棒聯盟，先發本土投手表現非常弱勢，本季聯盟防禦率、勝投、投球數、投球局數排行榜前十傑都是洋投，土投從缺。林振賢指出，中職使用大量洋投先發，這樣真的好嗎？為什麼本土投手先發沒辦法撐起一片天？這都是值得思考的問題。

台灣海洋總教練林振賢。（記者李惠洲攝）

