MLB》道奇挑戰三連霸王朝偉業 官網解析補強藍圖

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇明年將力拚3連霸王朝偉業，休賽季勢必會積極補強，大聯盟官網記者Sonja Chen撰文指出，道奇將會在冬季會議後有所動作，儘管主力陣容大體維持完整，衛冕軍要挑戰三連霸，仍有一些弱點需要補強。

大聯盟的冬季會議牽動球員交易和自由球員合約，Sonja Chen認為道奇休賽季首要補強的就是牛棚戰力，本季道奇的牛棚投手共投了657.2局，高居聯盟之冠，但團隊防禦率只有4.27，另有27次救援失敗，與費城人並列大聯盟第7多，上季重金簽下史考特（Tanner Scott）和葉茲（Kirby Yates），但兩人的表現都不如預期。

Sonja Chen也指出，外野戰力也是補強重點，雖然看似人手足夠，不過卻有著不少隱憂，T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）表現下滑，帕赫斯（Andy Pages）表現起伏大，韓裔金手套工具人艾德曼（Tommy Edman）則是傷勢不斷，從國民隊交易來的卡爾（Alex Call）並沒有獲得太多出場時間。儘管T.赫南德茲和帕赫斯偶爾會提供火力支援，但整體缺乏穩定性，道奇可能需要更可靠的外野打者。

Sonja Chen點名大物捕手拉辛（Dalton Rushing）是潛在的交易人選，投手也有可能成為交易籌碼，可是道奇過去兩年奪冠都高度依賴深厚的投手深度，因此球團也有可能選擇謹慎保留這些投手資源。

Sonja Chen點出道奇值得關注的新秀，道奇11月將27歲外野手沃德（Ryan Ward）與23歲左投卡普（Ronan Kopp）加入 40人名單，他們在2026年都有機會登上大聯盟。24歲內野手弗里蘭（Alex Freeland）也有望在新賽季獲得更多的出賽機會。Sonja Chen認為，高居道奇農場前2名的大物德寶拉（Josue De Paula）與霍普（Zyhir Hope）若是在小聯盟表現出色，也有機會在球季後段獲得升上大聯盟的機會，不過兩人目前都還在小聯盟2A。

Sonja Chen認為，道奇上季牛棚戰力是一大弱點，就算仍期待史考特會反彈，也可能會考慮其他能勝任終結者的人選，但球團同時也可能考慮再補進一名有實力的終結者，「問題並非道奇能不能簽另一位終結者」，而是他們到底有多需要再找一位守護神？」

