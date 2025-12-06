自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》道奇挑戰三連霸王朝偉業 官網解析補強藍圖

2025/12/06 16:58

道奇今年達成隊史首見的二連霸壯舉。（資料照，法新社）道奇今年達成隊史首見的二連霸壯舉。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇明年將力拚3連霸王朝偉業，休賽季勢必會積極補強，大聯盟官網記者Sonja Chen撰文指出，道奇將會在冬季會議後有所動作，儘管主力陣容大體維持完整，衛冕軍要挑戰三連霸，仍有一些弱點需要補強。

大聯盟的冬季會議牽動球員交易和自由球員合約，Sonja Chen認為道奇休賽季首要補強的就是牛棚戰力，本季道奇的牛棚投手共投了657.2局，高居聯盟之冠，但團隊防禦率只有4.27，另有27次救援失敗，與費城人並列大聯盟第7多，上季重金簽下史考特（Tanner Scott）和葉茲（Kirby Yates），但兩人的表現都不如預期。

Sonja Chen也指出，外野戰力也是補強重點，雖然看似人手足夠，不過卻有著不少隱憂，T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）表現下滑，帕赫斯（Andy Pages）表現起伏大，韓裔金手套工具人艾德曼（Tommy Edman）則是傷勢不斷，從國民隊交易來的卡爾（Alex Call）並沒有獲得太多出場時間。儘管T.赫南德茲和帕赫斯偶爾會提供火力支援，但整體缺乏穩定性，道奇可能需要更可靠的外野打者。

Sonja Chen點名大物捕手拉辛（Dalton Rushing）是潛在的交易人選，投手也有可能成為交易籌碼，可是道奇過去兩年奪冠都高度依賴深厚的投手深度，因此球團也有可能選擇謹慎保留這些投手資源。

Sonja Chen點出道奇值得關注的新秀，道奇11月將27歲外野手沃德（Ryan Ward）與23歲左投卡普（Ronan Kopp）加入 40人名單，他們在2026年都有機會登上大聯盟。24歲內野手弗里蘭（Alex Freeland）也有望在新賽季獲得更多的出賽機會。Sonja Chen認為，高居道奇農場前2名的大物德寶拉（Josue De Paula）與霍普（Zyhir Hope）若是在小聯盟表現出色，也有機會在球季後段獲得升上大聯盟的機會，不過兩人目前都還在小聯盟2A。

Sonja Chen認為，道奇上季牛棚戰力是一大弱點，就算仍期待史考特會反彈，也可能會考慮其他能勝任終結者的人選，但球團同時也可能考慮再補進一名有實力的終結者，「問題並非道奇能不能簽另一位終結者」，而是他們到底有多需要再找一位守護神？」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中