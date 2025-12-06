TPBL》墊底的海神宣布補強 找來28歲後衛吳彥倫

吳彥侖。（海神提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕TPBL墊底的高雄全家海神職業籃球隊今宣布簽下控球後衛吳彥侖，強化後場戰力。

28 歲的吳彥侖身高182 公分，義守大學畢業後轉戰 NBL 蘇科雄獅，與蘇文儒、呂威霆、邱子軒是大學時期的多年戰友。吳彥侖說:「很開心有機會加入海神。以 前都以客隊的身分前來，沒想到現在有機會能穿上海神的球衣，非常期待。」

吳彥侖 NBL 返台後曾效力 T1 台鋼獵鷹，SBL 裕隆納智捷、基隆黑鳶隊，效力獵鷹期間有 3 成 75 的三分球命中率，場均 1.9 助攻，2.3 籃板，控球穩定且細 膩，並能適時挺身為團隊帶來火力支援。

吳彥侖表示，海神是很棒的團隊，無論場上場下都很團結，且十分有競爭力， 他期許自己盡快融入團隊，了解隊友的習性，發揮所⻑，並依照教練給的指示 幫助團隊，貢獻能量。

蘇文儒對於吳彥侖的加入感到興奮，相信無論在默契或溝通上，吳彥侖都能更快融入，「我們過去同隊 5 年，很開心再度同隊，又在最熟悉的地方。」義守幫再度聚首，吳彥侖說：「時隔多年能再次與他們並肩作戰，非常期待，相信 我們可以一起幫助團隊創下佳績。」

