威力盃》新北市首日勝負各半 許哲睿好投搶關鍵勝

許哲睿。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／花蓮報導〕第13屆花蓮台彩威力盃今天開幕，手擁至少6位強投的新北市隊，首戰靠許哲睿、劉宇威兩位強投壓制，1:0險勝雲林縣，預賽第2場的「雙北大戰」，則以3:5不敵台北市。

新北市首戰和雲林縣戰況膠著，許哲睿先發投5.1局無失分，6局面對首位打者投出保送後，教練果斷換上劉宇威接手，雖隊友一度發生失誤，仍拿下最後2個出局數。

請繼續往下閱讀...

新北市總教練林士欽也是民安國小總教練，他說，許哲睿就讀麗園國小，日前新埔國小與他對戰過，新埔的教練推薦給他，測試後加入聯隊，「他的抗壓能力很好，速度跟控球也都比想像中好，心臟夠大顆。」

許哲睿透露，自己跟著哥哥開始打球，從小學一年級就接觸棒球，在母校原本野手位置主要是游擊手，來聯隊則擔任投手與外野手。他也提到：「來聯隊之後學到比較多，比如補位跟基本觀念。」

新北市投手戰力堅強，但下午和台北市隊打得膠著，雙方一度戰成平手，後援投手劉宇威再次登板，這回沒能守住，終場2分差落敗。

劉宇威單日兩度登板，首戰守成但次戰敗給台北市。（記者林宥辰攝）



台北市隊慶祝得分。（記者林宥辰攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法