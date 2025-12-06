冬盟》郭泓志現身澄清湖棒球場！ 與峮峮、鬼鬼一起跳「登峰造極」嗨翻球場

峮峮、鬼鬼吳映潔、郭泓志、也受邀到舞台上跳起應援舞曲「登峰造極」。（記者李惠洲攝）

〔記者李惠洲／高雄報導〕2025冬季聯盟賽程倒數，全季共44場賽事進入尾聲，今天在高雄澄清湖棒球場進行四強賽，由台灣山林、台灣海洋、日職聯隊與日本社會人爭奪冠軍賽門票，今（6）日中午開賽的台灣海洋對上日職聯隊，當球賽如火如荼進行到第五局時，看台區的球迷座位忽然響起一陣歡呼聲，原來是前道奇隊投手「不死鳥」郭泓志、兄弟啦啦隊峮峮以及鬼鬼吳映潔現身澄清湖棒球場。

原來他們正在高雄錄製《嗨！營業中》節目，趁空檔時來澄清湖棒球場與球迷打招呼；當比賽正在進行我方海洋隊進攻，郭泓志、峮峮、鬼鬼吳映潔也受邀到舞台上跳起應援舞曲「登峰造極」，可見郭泓志相當賣力的扭腰擺臀展現自我，峮峮本身就是啦啦隊員，跳起舞來游刃有餘，鬼鬼吳映潔過往是女團出道，跳舞對他來說也不是難事，三人瘋狂在台上載歌載舞跳「登峰造極」一邊與球迷互動，也嗨翻整個冬盟澄清湖棒球場球迷。

鬼鬼吳映潔開心載歌載舞非常開心。（記者李惠洲攝）

峮峮跳起應援舞曲「登峰造極」游刃有餘。（記者李惠洲攝）

「不死鳥」郭泓志在舞台上手舞足蹈、熱情奔放。（記者李惠洲攝）

