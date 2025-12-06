健身》全球極限體能鋼鐵大賽下週登場 江宏傑、啦啦隊女神壯壯跨界加入

台中火車站一日限定警消特訓，全面備戰下週鋼鐵大賽（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕全臺規模最大、亞洲獎金最高的「2025全球極限體能鋼鐵大賽」將於12月13、14日在台中市政府廣場震撼登場；為積極備戰今年最後一場國際賽事，今天在中火車站2樓平臺率先舉辦「一日特訓」，邀集國內頂尖菁英選手擔任教練，帶領臺中市政府消防局與警察局參賽同仁，以及Dcard Video團隊的梅伯與Leo，一同接受高強度訓練。

此次特訓內容由國內具備CrossFit與綜合體能競賽經驗的方冠翔教練親自指導，依正式賽事規格設計，包括體能迴圈、爆發力訓練、動作轉換、節奏控管與心理抗壓等多元元素，打造宛如小型「實戰模擬賽」。消防與警察同仁平日訓練紮實，這次更以備戰心態全力投入，期望在正式賽事展現最佳狀態。特訓過程以全公開方式呈現，彷彿一場高張力的「實境訓練秀」，讓觀眾近距離見證頂尖訓練的震撼畫面。

臺中市政府運動局游志祥局長指出：「此次參訓的消防局成員皆具備豐富救災經驗，其中更有同仁曾代表臺灣參與世界警消運動會並奪下亮眼佳績；警察局霹靂小組的警員也將首度挑戰極限體能訓練，在平時執行攻堅、反恐、制暴任務的高壓情境外，再度以不同形式展現專業戰力，也展現警界與消防界共同為城市榮耀而戰的精神。」

今天的一日特訓也邀請到Dcard Video團隊梅伯與Leo共同加入訓練，不僅強化活動話題度，也以行動呼籲年輕族群一起投入運動挑戰。兩人參與全程訓練後表示：「真的很累但是非常有趣，剛才挑戰到一半還有粉絲現場加入支援，這個比賽講求團隊合作真的要慎選隊友，默契和體能都很重要。」

2025全球極限體能鋼鐵大賽將由來自俄羅斯、日本、韓國、香港等多國世界級菁英選手齊聚登場，形成「台灣主場保衛戰」的高張力態勢，由臺灣最強選手在主場迎戰海外強敵。除國際級菁英組外，市府也重視全民運動參與，因此特別設置強度更親民的「推廣組」，吸引近兩千名選手報名，更有玖壹壹洋蔥、桌球王子江宏傑、藝人許孟哲、啦啦隊女神壯壯、YouTuber「野球乾一杯」阿強與《最強的身體》多位選手跨界加入。最重要的是，只要來現場體驗，就有機會抽中由長榮航空提供的來回機票，勢必打造今年最熱鬧的城市運動嘉年華。

