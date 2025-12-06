自由電子報
奧運》中華奧會史上首位女性副主席 陳美燕力推性別平權

2025/12/06 16:38

中華奧會史上首位女性副主席陳美燕（左）。（記者梁偉銘攝）中華奧會史上首位女性副主席陳美燕（左）。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕第14屆中華奧會主席今日改選，除了現任副主席蔡家福高票當選新任主席，也選出史上首位女性副主席陳美燕，這位台灣師大教授將發揮「國際議題、運動組織」等強項，並且致力推動性別平權。

中華奧會6名副主席當選名單，包括陳建平、張煥禎、廖裕輝、陳士魁，還有首度上榜的陳美燕，以及全國體育運動總會、田徑協會秘書長王景成。即將於明年元旦上任的新主席蔡家福表示，中華奧會非常重視國際奧會（IOC）倡議的性別平等，如今不但選出首位女性副主席陳美燕，另外25名執行委員中也有6名女性，包括我國首面奧運金牌（示範項目）陳怡安與「舉重女神」郭婞淳等， 女性比例已從上屆的8.7%大幅上升至24%；至於77位全體委員中也有20位是女性，佔了26%。

陳美燕現任台師大運動休閒與餐旅管理研究所教授，擁有美國北科羅拉多大學運動行政與管理研究所博士學位，專長為運動休閒行銷與管理、運動休閒組織行為、運動休閒消費者行為、應用統計與大數據分析等，她透露去年11月隨我國奧會主席林鴻道赴瑞士洛桑拜訪國際奧會（IOC）女主席柯芬特里（Kirsty Coventry），特別報告中華奧會主席改選重視性別平權議題，當時就受到對方支持與鼓勵，「現在我更感謝各位的肯定，因為這是任重道遠的職務， 未來會專注於國際議題、運動組織等，好好貢獻所長，協助中華奧會繼續朝著女性平權而努力。」

至於另位新任副主席王景成，也連續5屆當選執行委員，他感謝前中華奧會副主席、中華體育運動總會會長葉政彥的支持，讓自己能為台灣體壇盡份心力，「中華奧會過去在蔡辰威與林鴻道兩位主席帶領下，已經有高度成長，相信蔡家福接棒後，能在世界舞台更上層樓發光發熱。」

